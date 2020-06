Il monopattino i-Bike Air 8,5 al 30% in meno nel nuovo volantino Esselunga

La catena Esselunga ha lanciato un nuovo volantino dedicato esclusivamente alla tecnologia e agli elettrodomestici, all'interno del quale troviamo il monopattino elettrico i-Bike Air 8,5, proposto a 279,30 euro anziché 399, con uno sconto del 30%.

Nel caso abbiate i requisiti necessari per richiedere il Bonus Mobilità 2020, dopo il rimborso governativo del 60% andreste a pagare il modello appena 111,72 euro. Ma andiamo a conoscere le caratteristiche chiave di questo monopattino: ha il telaio in alluminio, un motore da 350W Brushless, ruote da 8,5 pollici (come lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro), velocità fino a 25 km/h, 12,5 kg di peso, portata massima di 125 kg, fino a 20 km di autonomia con una singola carica.

Un monopattino versatile che si richiude in pochi secondi e si ricarica in 4 ore connesso alla normale rete di casa (il caricabatterie è ovviamente incluso nella confezione). Ha anche un piccolo display LED integrato e un freno a disco posteriore per una maggiore sicurezza. Il volantino Esselunga in questione è Speciale multimediale ed elettrodomestici ed è valido dall'11 al 24 giugno solo in determinati punti vendita, dunque prima di andare di persona a colpo sicuro controllate prima sul sito se il vostro punto Esselunga di fiducia aderisce all'offerta oppure no.