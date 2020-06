Il monopattino Go Smart Eco 10 e la bici Smartway C1 nel volantino Sinergy

Con l’arrivo del Bonus Mobilità 2020 le grandi catene di elettronica si sono fiondate a inserire monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita nei loro volantini. Ora anche Sinergy ha interessanti offerte valide fino al prossimo 28 giugno.

Prima di continuare vi ricordiamo due cose fondamentali, la prima è che il Bonus Mobilità 2020, che permette di avere un rimborso/sconto del 60% fino a un massimo di 500 euro, non è valido per tutti i cittadini italiani, trovate le regole ufficiali a questo link. La seconda riguarda le offerte dei volantini, che spesso non sono attive in tutta Italia ma solo in alcune zone, verificate dunque che il punto vendita più vicino a voi aderisca alle promozioni.

Fatta la premessa, andiamo a conoscere le offerte. Sinergy propone fino al 28 giugno il monopattino elettrico Go!Smart Eco 10 a 339,99 euro, con uno sconto di 60 euro. Significa che dopo il rimborso governativo possiamo averlo a 136 euro. In promo anche la bicicletta elettrica Smartway C1, proposta a 649 euro con uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino. A quanto pubblicizzato da Sinergy, è possibile prenotare questi prodotti anche online direttamente sul nuovo sito Sinergy Store, attenzione ai prezzi però, perché ad esempio vediamo la promo corretta con il monopattino, la bicicletta invece è a 699 euro...