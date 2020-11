Il monopattino elettrico Xiaomi Pro 2 in sconto per il Cyber Monday di Mediaworld

Archiviato anche il Black Friday 2020, è il momento di goderci le offerte del Cyber Monday. Guardando alla sezione Monopattini Elettrici di Mediaworld scopriamo diversi modelli in offerta, andiamo a scoprire quali.

Sulla pagina dedicata sul sito di Mediaworld trovate davvero diverse proposte, noi invece vogliamo segnalarvi soltanto le più interessanti. Fra queste abbiamo di certo lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S disponibile a 329 euro. Un prezzo davvero “bomba” per il monopattino uscito la scorsa estate, che noi abbiamo provato in modo approfondito. Se avete bisogno di più autonomia abbiamo lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 proposto a 479 euro.

Interessante anche il Ninebot Segway E22E, che a 399 euro vi propone un modello con gomme da 9” a doppia intensità (dunque non possono bucarsi) e 22 km di autonomia. A 549 euro abbiamo il fratello maggiore Ninebot Segway E25E con 25 km di autonomia, vi segnaliamo però che a 599 euro conviene prendere l’E45E su Amazon.it, un modello che ha una batteria extra già montata e vanta 45 km di autonomia.

In lista anche lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, proposto però a 289 euro con 20 km di autonomia e una velocità massima di 20 km/h (dunque forse è meglio investire qualcosina in più per l’1S). Chiudiamo infine con il Nilox Doc Twelve Plus, estremamente particolare per via delle sue ruote da 12” e un prezzo di 629 euro.