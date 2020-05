Il monopattino elettrico Xiaomi M365 Pro in offerta da Unieuro

Mediaworld e Unieuro sono le catene che più stanno spingendo sui monopattini elettrici, con offerte sempre nuove sui modelli di punta. Oggi in particolare vogliamo segnalarvi la promozione sull'ottimo Xiaomi M365 Pro presso Unieuro, disponibile a 449 euro anziché 499 euro.

Si tratta del monopattino elettrico top gamma della casa cinese, fra l'altro lo stiamo provando proprio in questi giorni e possiamo già dirvi che le prime impressioni sono più che positive - ne parleremo a breve nella nostra recensione completa, nel frattempo potete leggere quella del rivale numero uno dei monopattini Xiaomi, il Ninebot Segway ES2 recensito a questo link. Ma torniamo allo Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro: un veicolo davvero completo che promette fino a 45 km di autonomia (in modalità Eco eh) grazie a un'ampia batteria da 12.800 mAh, velocità massima 25 km/h, carico massimo 100 kg.

E ancora telaio in alluminio, manubrio ripiegabile e un comodo display visibile abbastanza bene anche sotto la luce diretta del sole. Un modello che non necessita di batterie aggiuntive e si monta davvero in pochi minuti, basta fissare la parte alta del manubrio. Non è un modello ammortizzato ma vi assicuriamo che le ruote ad aria (non piene come quelle del Segway ES2) lavorano in maniera egregia, con il monopattino in grado di camminare anche sul pavé di Milano. Da Unieuro, a 349 euro, trovate in offerta Volantino anche lo Xiaomi M365.