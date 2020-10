Il monopattino elettrico Xiaomi Essential 2020 in offerta su Amazon

È vero, il Prime Day 2020 è ormai passato, le offerte di Amazon però non si fermano mai. Dopo la promo relativa al nuovo Ninebot Segway E45E, oggi è il turno dello Xiaomi Mi Electric Scooter Essential.

Parliamo del modello entry level della line-up 2020 di Xiaomi, un monopattino elettrico davvero “essenziale” che non offre caratteristiche tecniche esagerate ma allo stesso tempo tiene a bada il prezzo è può essere sufficiente in moltissime situazioni. Amazon lo propone scontato a 259,90 euro anziché 299, che a memoria è il prezzo più basso mai visto su questo modello - comunque molto recente, uscito nell’estate 2020.

Sulla carta abbiamo un design identico a quello dei fratelli con batteria più grande, con l’Essential l’autonomia però si ferma a circa 20 km. La velocità massima è di circa 25 km/h, il massimo peso supportato è di 100 kg, mentre il monopattino pesa soltanto 12 kg, uno dei più leggeri fra i modelli bestseller.

Le ruote sono da 8,5 pollici, a camera d’aria e ammortizzanti, abbiamo dunque a che fare con una soluzione che può aiutarci a coprire una discreta distanza quotidiana. Ovviamente l’offerta è compatibile con il Bonus Mobilità 2020, se vivete in una città valida per l’incentivo potete richiedere il 60% di rimborso a partire dal 3 novembre prossimo. Per saperne di più sui nuovi monopattini Xiaomi vi rimandiamo alla prova del Mi Electric Scooter 1S.