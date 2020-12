Il monopattino elettrico Xiaomi 1S in sconto con la No Iva Week

Archiviati il Black Friday e il Cyber Monday 2020, i vari produttori tech e auto (qui le migliori offerte di dicembre per le quattro ruote) stanno lanciando nuove iniziative interne, Xiaomi ad esempio ha appena presentato una nuova NO IVA WEEK. In sconto anche l’ottimo monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter 1S.

Sarà l’ultima NO IVA WEEK sul sito Xiaomi di quest’anno, che andrà avanti da oggi 3 dicembre al prossimo 9 dicembre. In sconto ci sono numerosi smartphone e dispositivi di ogni tipo, dai powerbank ai deumidificatori, passando come anticipato per il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter 1S.

Si tratta di uno dei migliori modelli del momento, che grazie al NO IVA viene a costare 349,17 euro anziché 425,99. Affrettatevi perché le scorte non sono illimitate e alcuni oggetti in sconto sono già terminati.

Acquistando l’1S, qui la nostra prova completa, portiamo a casa un monopattino costruito con buoni materiali, con un’autonomia di 30 km, 25 km/h di velocità massima, 12,5 kg di peso e pneumatici da 8,5” a camera d’aria - che bene ammortizzano il veicolo. E ancora abbiamo un comodo display sul manubrio, un corpo in alluminio di grado aerospaziale, E-ABS e freno a disco sulla ruota posteriore. Un modello che non potete lasciarvi scappare.