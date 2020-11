Il monopattino elettrico Xiaomi 1S in sconto con il Black Friday Euronics

Arrivato sul mercato la scorsa estate, il nuovo monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter 1S ha subito catturato la nostra attenzione e quella del pubblico, diventando uno dei migliori modelli disponibili. Ora è in sconto da Euronics con il Black Friday fino al 30 novembre.

A onor del vero, questo nuovo 1S è in sconto un po’ ovunque, lo troviamo ad esempio nel Black Friday di Mediaworld, con la catena che ha toccato un nuovo minimo storico di 329 euro. Nel caso in cui invece abbiate un negozio Euronics vicino casa, potreste trovare il monopattino a 349 euro.

Vi ricordiamo velocemente che lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S ha un’autonomia di 30 km, raggiunge i 25 km/h e ha un comodo display LED sul manubrio. Non manca un freno a disco sulla ruota posteriore, che aumenta la sicurezza di marcia, e gomme a camera d’aria da 8,5 pollici - con Xiaomi che ne mette una di scorta all’interno della confezione.

Si tratta dunque di una soluzione ottimale a tutto tondo, che va a migliorare diversi dettagli rispetto alla precedente generazione. Al di sotto dei 350 euro è una vera occasione, non lasciatevelo sfuggire. In alternativa avete sempre la variante Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 con 45 km di autonomia, in sconto presso Unieuro.