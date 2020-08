Il monopattino elettrico Segway Max G30 in sconto su Amazon.it

Da quando l'attuale governo ha lanciato il Bonus Mobilità 2020, attivo dal 4 maggio scorso, è partita una vera e propria corsa all'acquisto dei nuovi monopattini elettrici. Ora l'ottimo Ninebot Max G30 è disponibile in sconto su Amazon.it.

Stiamo parlando di uno dei migliori modelli in circolazione, non a caso il suo prezzo è di 799,99 euro. Adesso però grazie a una nuova promozione di Amazon.it è possibile acquistarlo a 759,99 euro, con ben 40 euro di sconto. A questi 759,99 euro va poi applicato eventualmente il Bonus Mobilità 2020, che corrisponde al 60% di sconto sul prezzo totale.

Significa che possiamo avere il Segway Max G30 a soli 303,99 euro, con un rimborso di 455,99 euro. Vi ricordiamo che per richiedere il Bonus Mobilità 2020 c'è bisogno di una fattura/scontrino parlante e dello SPID per accedere alla piattaforma online, che però è ancora in sviluppo e arriverà solo alla fine di agosto.

Tornando al Segway Max G30, parliamo di un modello in grado di sostituire uno scooter 50cc in diverse situazioni, anche grazie alla sua autonomia granitica da 65 km e le sue ruote da 10" tubeless che ammortizzano colpi e asfalto irregolare. Lo sconto viene applicato in fase di check-out, dunque niente paura se vedete il prezzo a 799,99 euro.