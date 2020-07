Sul monopattino elettrico seduto su una borsa frigo: succede a Bari

Bisogna ammetterlo, a Bari la questione monopattini elettrici è stata accolta con particolare sportività... a inizio luglio, all'arrivo delle aziende di sharing, qualcuno ha distrutto e rubato delle unità, oggi invece un ragazzo ha usato una borsa frigo come sellino.

Di certo i baresi stanno dimostrando una grande fantasia, vedere una borsa frigo utilizzata come sellino ancora ci mancava (ovviamente abbiamo un profondo rispetto degli abitanti di Bari e non tutti farebbero pazzie simili per strada, lo sappiamo bene). A Roma, per il momento, ci siamo limitati ai monopattini sul Grande Raccordo Anulare o sul tratto urbano della A24, a Milano invece a causa della poca attenzione verso le regole c'è già stato purtroppo qualche incidente grave.

Ora la borsa frigo: nel caso in cui la polizia vi veda circolare in questo modo, state sicuri che per voi arriverà una bella multa. È infatti vietato utilizzare il monopattino in modi che potremmo definire "alternativi", non si può neppure modificarli aggiungendo sellini veri e propri, figuriamoci sfrecciare a bordo di borse frigo rigide. Siamo consapevoli che in questi giorni il caldo sia particolarmente stringente ma il Codice della Strada va rispettato sempre e comunque. I monopattini elettrici, lo ripeteremo fino allo svenimento, non sono giocattoli e se usati in malo modo possono diventare pericolosi per chi li guida e per gli altri.