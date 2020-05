Il monopattino elettrico Ninebot Segway ES2 in offerta su Amazon

Dopo qualche mese con prezzi in salita, il monopattino elettrico Ninebot Segway ES2 è in offerta su Amazon.it: è ora disponibile a 389,99 euro.

Una cifra niente male se si pensa che nelle grandi catene di elettronica è molto difficile trovarlo al di sotto dei 400 euro. Parliamo di uno dei modelli più venduti nel nostro Paese, nonché il più venduto su Amazon Italia e non fatichiamo a capire perché - del resto abbiamo ben recensito il Ninebot Segway ES2 sulle nostre pagine.

Certo quella venduta è la versione standard, senza batteria aggiuntiva (la variante con batteria inclusa si chiama ES4); batteria che si può in ogni caso aggiungere successivamente acquistandola a un prezzo che si aggira attorno ai 170 euro. Un'aggiunta che vale davvero ciò che costa, come vi abbiamo raccontato nella recensione.

Se non volete fare tutti questi giri di acquisti e add-on, trovate l'ottimo Xiaomi M365 Pro in offerta da Unieuro a un ottimo prezzo per le caratteristiche che offre. Un monopattino "pro" già fatto e finito appena uscito dalla scatola, ultra consigliato - anche perché lo stiamo testando proprio in questi giorni e presto arriverà la nostra recensione completa. In casa Segway il top è invece rappresentato dal Max G30 con 65 km di autonomia, in questo caso però il prezzo Amazon sale a 699 euro.