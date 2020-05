Il monopattino elettrico Lexgo P-8A nel volantino di Unieuro allo stesso prezzo di Amazon

Unieuro continua a spingere l'acceleratore sui monopattini elettrici e, dopo aver scontato i modelli Xiaomi, ora ha in offerta il Lexgo P-8A nella colorazione grigia. Per il monopattino sono richiesti ora 199 euro con lucchetto incluso.

Anche se non si tratta di uno dei modelli di punta del mercato, è di sicuro uno dei più economici, soprattutto in vista del Bonus Monopattino 2020. Parliamo di un (micro)veicolo in grado di portare su di se fino a 100 kg di peso, come del resto fa anche la maggior parte della concorrenza, raggiunge la velocità massima di 22 km/h e può percorrere 15 km con una singola carica.

Un range non estremo ma che può andar bene nel caso non si faccia molta strada durante il giorno, magari solo il tragitto casa-lavoro-casa (o scuola). Presenta un comodo display LCD per visualizzare la carica rimanente ma non ha freni, ci si deve affidare al pedale posto sopra la ruota posteriore.

Tre le diverse velocità selezionabili, mentre il motore è a 250 W e la batteria è da 5.000 mAh. Visto il prezzo, il giusto compromesso per entrare nel mondo dei monopattini elettrici. Per conoscere altri modelli da acquistare vi rimandiamo al nostro articolo con i migliori monopattini elettrici del momento, inoltre se volete aumentare la sicurezza di marcia (e fidatevi, è necessario farlo!) ecco 5 caschi per monopattino elettrico da acquistare - anche online.