In monopattino elettrico sul Grande Raccordo Anulare: dove sono le regole?

Oramai è abbastanza chiaro: in circolazione ci sono ancora molte persone che non hanno la minima idea di come e dove guidare un monopattino elettrico. A Roma ad esempio è stato avvistato un monopattino sul Grande Raccordo Anulare.

Le scandalose immagini hanno fatto il giro del web in poche ore e mostrano un uomo procedere lungo la strada che collega il centro commerciale Porta di Roma alle due direzioni del GRA, siamo dunque all'altezza dell'uscita 10 della Bufalotta. A quanto pare è l'occasione buona per ripeterlo: i monopattini elettrici non devono uscire al di fuori delle aree urbane con limite di velocità di 50 km/h.

Se in autostrada neppure i motorini da 50cc possono circolare, cosa vi fa credere che un monopattino elettrico con velocità massima di 25 km/h possa procedere indisturbato su strade extraurbane e autostrade? Probabilmente l'uomo protagonista del video non si sarebbe mai immesso sulle corsie principali, percorrendo solo le "aree di raccordo" e le rampe, la cosa comunque vietatissima.

In caso abbiate dubbi, abbiamo raccolto tutte le regole previste per guidare correttamente un monopattino elettrico nell'articolo che abbiamo linkato. Ricordiamo inoltre che sono mezzi che devono sottostare anche alle normali leggi del codice della strada, altrimenti incappare in incidenti - anche gravi - può diventare una malsana abitudine quotidiana.