Il monopattino elettrico Go Smart E-Scooter nel volantino Spacca il Sottocosto di Trony

Con l'annuncio del Bonus Mobilità 2020, le grandi catene di elettronica hanno iniziato a darsi battaglia per quanto riguarda i migliori monopattini elettrici presenti sul mercato. Ora Trony ha inserito il Go Smart E-Scooter nel nuovo volantino Spacca il Sottocosto.

Come sempre accade per i volantini, vi ricordiamo che sono validi sono in determinate zone d'Italia, non in tutti i negozi della catena in questione in modo indiscriminato. Sempre Trony sta scontando l'IVA fino al 18 giugno ma solo in alcuni punti vendita del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Repubblica di San Marino, delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise e del Lazio, questa volta invece Spacca il Sottocosto è valido in Calabria e in Provincia di Enna, in Sicilia, fino al prossimo 14 giugno.

Parliamo dunque del monopattino in offerta Go Smart E-Scooter: offre ruote da 8,5 pollici, un motore da 350W, 20 km/h di velocità massima, 20 km di autonomia con una singola carica, una batteria integrata da 7.500 mAh. È disponibile in Bianco e Nero ed è proposto a 299,99 euro. Nel caso possiate accedere al Bonus Mobilità 2020 potete avere un rimborso pari al 60%, pagando così il veicolo solo 120 euro. Cliccate qui per leggere tutte le regole ufficiali relative al bonus bicicletta e monopattino.