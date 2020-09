Il monopattino elettrico Ducati Pro II nel nuovo volantino Unieuro

Lo scorso mese di maggio Ducati ha annunciato l'arrivo sul mercato di due nuovi monopattini elettrici, il giallissimo Cross-E Scrambler, enorme e con ruote fat, e il Ducati Pro II, perfetto per l'utilizzo urbano. Ebbene proprio il nuovo Pro II è finalmente spuntato in un volantino Unieuro.

Se il Cross-E Scrambler costa al pubblico la bellezza di 899 euro, va decisamente meglio con il più discreto Ducati Pro II, che nel nuovo volantino di Unieuro Settembre di Sconti costa 549 euro. Una cifra che può essere ridotta del 60% nel caso in cui possiate accedere al Bonus Mobilità 2020, che a partire da novembre può farvi risparmiare in questo caso ben 329 euro.

Con soli 220 euro andreste a comprare un monopattino di qualità Ducati, con 25-30 km di autonomia, 25 km/h di velocità massima in modalità Sport, motore da 350W Brushless, batteria da 8 Ah e 100 kg di portata massima. A livello di design forse non è il modello più originale del mercato, somigliante tantissimo ai modelli Xiaomi e al Ninebot Segway Max G30, bisogna però riconoscere come Ducati abbia personalizzato il monopattino in più punti, al di là della elegante livrea rosso-nera.

Nel caso in cui il Pro II non vi convinca, nello stesso volantino troviamo il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, che abbiamo già provato qualche settimana fa. Ricordiamo che l'offerta è valida presso i negozi Unieuro aderenti al volantino Settembre di Sconti.