Un monopattino elettrico Ducati e due e-bike nel nuovo volantino Trony

I colleghi di Smartworld, che citiamo con piacere, hanno messo le mani su una succosa anteprima: il nuovo volantino Trony Finalmente a Scuola, attivo da domani 3 settembre e valido fino al 30 dello stesso mese. Andiamo a scoprire monopattini e bici elettriche in sconto.

Sul fronte dei monopattini elettrici troviamo un unico modello, l'interessante Ducati Pro I Plus (vi ricordiamo che di questo modello è uscita una versione aggiornata, il nuovo Ducati Pro II), molto simile come caratteristiche allo Xiaomi Mi Electric Scooter. Abbiamo infatti ruote da 8,5 pollici con camera d'aria, 12 kg di peso, fino a 25 km di autonomia. Il veicolo è proposto a 349 euro, con uno sconto di 50 euro. Inoltre in abbinamento c'è anche uno zainetto Urban Prime.

Passando alle biciclette elettriche ne abbiamo una pieghevole e una standard, per uso cittadino. La pieghevole è la EMG Bomber, con ruote da 20 pollici, telaio in alluminio, batteria da 10 Ah che fornisce fino a 40 km di autonomia urbana. 25 km/h la velocità massima, come previsto per legge, inoltre troviamo anche un lucchetto integrato. Anche la seconda bici del volantino è una EMG, la Queen 28, un modello tutto al femminile che offre ruote da 28 pollici, telaio in alluminio, batteria da 10 Ah fino a 60 km di autonomia. Anche in questo caso il lucchetto è integrato e la velocità massima è di 25 km/h, in più però abbiamo un cambio Shimano a 6 velocità.

Entrambe hanno un prezzo simile: 1.299 euro la pieghevole, 1.249 l'urbana. Tutti prezzi che possono essere ritoccati grazie al Bonus Mobilità 2020, che si potrà richiedere però solo a inizio novembre. Per ora bisogna spendere cifra piena e aspettare, solo successivamente si potrà ottenere un rimborso del 60% sul monopattino e 500 euro sulle e-bike. Vi ricordiamo che solo i negozi Trony aderenti al volantino Finalmente a Scuola hanno le suddette offerte, informatevi sempre in anticipo prima di andare nel punto vendita più vicino.