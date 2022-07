Sul monopattino elettrico a 120 km/h: beccato dall'autovelox e fermato

Proverbialmente si dice "Fatta la legge, trovato l'inganno". L'Italia è piena di furbetti che negli ultimi anni hanno invaso anche il mondo della micromobilità elettrica, "truccando" come si diceva un tempo e-bike e monopattini elettrici. Qualcuno però ha a dir poco esagerato: è stato pizzicato da un autovelox a 120 km/h sul proprio monopattino.

Qui andiamo ben oltre il semplice "trucco", solitamente infatti gli utenti tendono a sbloccare i propri mezzi per raggiungere i 30-40-50 km/h al massimo, mentre la legge permette solo i 20 km/h a bordo di un monopattino. Parliamo proprio di un veicolo non omologato per circolare in strada, pizzicato da un autovelox svizzero a ben 120 km/h.

A bordo del mezzo un italiano di 23 anni, ora denunciato dalla Polizia Cantonale del Vallese. Il tutto è accaduto a Gils, in Svizzera, dove il giovane è domiciliato; gli agenti lo hanno fermato alle 23:45 del 13 luglio 2022, constatando subito come il mezzo avesse un'accelerazione definita "estrema" e un motore non omologato alla circolazione pubblica.

Il monopattino aveva infatti un propulsore da 4 kW (4.000 W), una potenza difficile da trovare anche su diversi scooter elettrici; se consideriamo che la legge europea prevede un massimo di 500 W, capiamo perché il veicolo è stato sequestrato e probabilmente non farà più ritorno dal suo proprietario, accusato adesso di aver violato la legge sulla circolazione stradale - e le autorità svizzere non sono certo famose per la loro clemenza.

Perdonate la digressione ma a volte lo sprezzo del pericolo di alcune persone è davvero sorprendente. In Italia abbiamo ridotto la velocità da 25 km/h a 20 km/h (le nuove regole per i monopattini elettrici) per evitare ulteriori ferite sulle strade e poi c'è chi viaggia a 120 km/h... perdere il controllo del monopattino a quella velocità significa morte certa. Molto probabilmente le autorità hanno salvato la vita al ragazzo... In Italia è successo qualcosa di simile a Sanremo, dove un giovane è stato fermato a 70 km/h sul proprio monopattino. (Foto cover: Polizia Cantonale Vallesiana)