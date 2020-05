Il monopattino economico Xiaomi 1S arriva in Italia: un nuovo Best Buy?

In vista del Bonus Monopattino 2020 ideato dal Governo state pensando di acquistare un nuovo dispositivo? Potreste aspettare il nuovo Xiaomi Mi Scooter 1S, che va in qualche modo ad aggiornare l'originale M365.

Già presente sul mercato cinese, il monopattino elettrico sta ora per debuttare in Europa, andando così a completare una gamma già composta dallo Xiaomi M365 (attualmente in offerta da Unieuro) come abbiamo detto sopra e lo Xiaomi M365 Pro. Con questo Mi Scooter 1S il produttore cinese ha puntato su più potenza nominale e un nuovo display.

Nonostante l'aumento dei W, l'autonomia resta pari a 30 km, la medesima promessa dal M365. La velocità massima raggiungibile invece è di 25 km/h, anche su pendenze da 14 gradi di inclinazione grazie al potente motore da 500W; motore che promette un funzionamento senza problemi fino a 3000 ore complessive di utilizzo.

Arriviamo così al nuovo schermo, completo di tutte le informazioni sostanziali come la velocità di marcia in tempo reale e la carica residua - display che nel M365 manca completamente. In Cina è venduto a 1.999 yuan, che al cambio sarebbero circa 260 euro; se arrivasse in Italia a 299 euro (o addirittura meno) potrebbe diventare da subito un Best Buy ma da questo punto di vista aspettiamo novità ufficiali.