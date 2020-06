Il monopattino Ducati Pro 1 Plus in sconto con il Bastard Black Friday Unieuro

Unieuro ha deciso di ripartire alla grande dopo il duro periodo di lockdown dovuto al Coronavirus, lanciando il suo particolare Bastard Black Friday - campagna di sconti con Adriano Pappalardo come protagonista. Fra tutte le offerte della catena troviamo anche il monopattino elettrico Ducati Pro 1 Plus.

Molto simile come design e ingegnerizzazione allo Xiaomi Mi Electric Scooter, il Ducati Pro 1 Plus è uno scooter che sta finendo spesso in offerta presso le grandi catene di elettronica ed è una valida alternativa proprio al monopattino cinese appena citato. Raggiunge i 25 km/h, ha 25 km di autonomia e può trasportare fino a 100 kg di peso.

Il manubrio è ovviamente ripiegabile e possiede un ottimo freno a disco sulla ruota posteriore - che aumenta la sicurezza di marcia riducendo gli spazi di frenata rispetto a un freno elettrico. Le ruote da 8,5 pollici sono a camera d'aria, la batteria è invece da 7.800 mAh. Il motore non è esageratamente potente, è "solo" da 250W, ma può risalire anche pendenze di bassa intensità. Unieuro lo propone a 349 euro anziché 399 euro, ciò significa che se potete accedere al Bonus Mobilità 2020 andate a pagare il monopattino soltanto 139,60 euro.

Vi ricordiamo inoltre che Ducati ha intenzione di lanciare due nuovi monopattini elettrici entro la fine dell'anno, fra cui anche l'erede di questo Pro 1 Plus.