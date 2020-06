Il monopattino Ducati Pro 1 Plus al 50% da Trony: col Bonus costa 70 euro

Forse non tutti sanno che Ducati commercializza da tempo anche monopattini elettrici. Nei prossimi mesi arriveranno i nuovi Cross-E Scrambler e Pro 2, mentre nei negozi già si trova il Ducati Pro 1 Plus, proposto in alcuni negozi Trony a un prezzo bomba.

La catena di elettronica ha infatti tagliato del 50% il prezzo originale di 349 euro, arrivando così a 174,50 euro. Un prezzo estremamente interessante per un monopattino che a livello di caratteristiche ricorda moltissimo lo Xiaomi Mi Electric Scooter - anche a livello di design, a dirla tutta. 12 kg di peso, ruote a camera d'aria da 8,5 pollici, fino a 25 km di autonomia, questi i dati ufficiali di un dispositivo che con il Bonus Mobilità 2020 viene a costare (dopo il rimborso governativo) appena 69,80 euro, con un ulteriore sconto del 60%.

Attenzione però perché non tutti i cittadini italiani possono accedere al Bonus, solo i residenti dei centri più abitati, per leggere le regole ufficiali vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Inoltre, come sempre, vi ricordiamo che le offerte da volantino non sono identiche in tutta Italia ma variano da zona a zona, questa offerta ad esempio si rifà soprattutto al centro Italia. Controllate sempre che le offerte degli articoli combacino con i negozi a voi più vicini. Il volantino "Sconti fino al 50%" di Trony è valido fino al 30 giugno prossimo.