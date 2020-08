Il monopattino Ducati Cross-E Scrambler nel Fuoritutto Unieuro ma il prezzo non vi piacerà

Lo scorso mese di maggio Ducati ha presentato i suoi due nuovi monopattini elettrici 2020, il Pro II e soprattutto il Cross-E Scrambler, ora finito nel nuovo volantino Fuoritutto di Unieuro. Questo ci permette finalmente di scoprire il prezzo del modello, anche se forse non vi piacerà: 899 euro.

Sapevamo che non sarebbe costato poco, del resto parliamo di un monopattino elettrico davvero particolare. Ha un design originale, ruote “Fat” tubeless anti-foratura adatte anche a strade irregolari, un motore molto potente da 500W (il massimo concesso dalla legge per i monopattini) e un’autonomia da 30-35 km. 3 le modalità di guida, abbiamo inoltre anche un comodo display LCD, tutti elementi che insieme alla qualità Ducati portano il prezzo a 899 euro.

Per nostra fortuna c’è il Bonus Mobilità 2020 che ci viene in soccorso fino al prossimo 31 dicembre 2020, a patto però di essere residenti in una città “compatibile”; col rimborso governativo possiamo pagare il Ducati Cross-E Scrambler 399 euro, sfruttando i 500 euro di sconto messi in campo dall’iniziativa, dobbiamo però esser sinceri, speravamo in un prezzo di partenza un po’ più basso. È però un giusto “ticket” da pagare per avere un monopattino unico nel suo genere, capace di viaggiare anche su terreni sterrati.