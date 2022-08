Questo monopattino costa 49.000 euro ma vi regala iPhone 14

Dopo il boom del 2020, il mercato dei monopattini ha leggermente frenato la sua corsa, divenendo sempre più affamato di novità e stravaganze. Oggi a tal proposito vi mostriamo il nuovo Caviar Thunderball, un "esotico" monopattino elettrico da 49.000 euro (48.800 euro al cambio, per la precisione).

Una cifra sicuramente fuori da ogni logica, la società luxury però promette un nuovo iPhone 14 a chiunque acquisti un Thunderball - non male per un kick-scooter che costa quanto una nuova Tesla Model Y a trazione posteriore (Elon Musk lancia la Tesla Model Y RWD in Italia). Alla base di questo Thunderball troviamo uno scooter DUALTRON X2 della coreana Minimotors, Caviar ha poi ricoperto il prodotto di oro (alcuni elementi sono in oro puro) e aggiunto un sellino per massimizzare la comodità.

Caviar non ha diffuso le specifiche tecniche, il DUALTRON X2 però offre fino a 160 km di autonomia, pesa 66 kg ed eroga la bellezza di 8.300 W grazie a due motori. In Italia un mostro simile diventerebbe subito illegale se portato sulle strade pubbliche, si potrebbe utilizzare solo in ambito privato, a maggior ragione la versione Caviar - che vanta un sellino, altro elemento che rende impossibile l'omologazione sulle strade italiane.

Il Caviar Thunderball non sarà in vendita prima del prossimo ottobre 2022, come detto con iPhone 14 compreso (che in ogni caso costerebbe meno di 1.000 euro). Potrebbe essere il modo più stravagante di procurarsi un nuovo iPhone 2022... Tornando a una dimensione umana, invece, i monopattini elettrici NIU sono in sconto per il Back to School.