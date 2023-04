Monopattino in cortocircuito incendia un appartamento a Milano: quali accortezze prendere?

Le batterie agli ioni di litio contenute all'interno dei nostri smartphone, laptop, tablet ma anche monopattini elettrici, e-bike e auto elettriche possono potenzialmente prendere fuoco. A causa della loro chimica, gli accumulatori di uso comune possono anche causare incendi e a Milano è appena successo con un monopattino andato in cortocircuito.

La notizia arriva da MilanoToday, secondo cui un appartamento di via Fontanelli a Milano avrebbe preso fuoco a causa di un monopattino elettrico. Il veicolo di micromobilità stava ricaricando quando, nel pomeriggio di lunedì 10 aprile 2023, dalla batteria si è sviluppato un vero e proprio incendio, con i fumi che hanno portato una ragazza di 28 anni (la proprietaria del monopattino) in ospedale - per essere precisi all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo.

L'intero condominio è stato poi dichiarato inagibile per motivi di sicurezza e tutti i condomini sono stati evacuati a scopo precauzionale. Su queste pagine non ci occupiamo di cronaca, parliamo però tutti i giorni di monopattini, e-bike, auto elettriche, tutti veicoli e dispositivi che potenzialmente possono causare incendi. Prevedere episodi simili è molto difficile, possiamo però consigliarvi di effettuare una corretta e costante manutenzione sia al vostro impianto elettrico di casa che ai vostri dispositivi. Se le batterie subiscono forti shock (urti, cadute, incidenti) il rischio di cortocircuito può aumentare, inoltre diffidate da cavi e caricabatterie scadenti, sempre affidarsi a prodotti ufficiali e conformi alle regole europee.

Anche la ricarica notturna di e-bike e monopattini è sconsigliata per il semplice fatto che mentre si dorme non ci si accorge subito dello scoppio di un incendio, in casi simili pochi minuti possono fare la differenza fra la vita e la morte, fra danni di poca entità e un intero palazzo distrutto. La 28enne di Milano in questione è stata fortunata perché l'evento si è verificato di pomeriggio, di notte le cose sarebbero potute andare molto peggio. Fate attenzione anche con veicoli molto vecchi e usurati, diffidate da prodotti dal costo eccessivamente basso perché potrebbero avere componenti di scarsa qualità, meno sicuri e più propensi a causare danni. Anche in fase di acquisto è sempre meglio affidarsi a marche conosciute e a prodotti che abbiano un prezzo di listino più o meno importante, insomma se possibile meglio non gettarsi a capofitto sul "primo prezzo" o su dispositivi di dubbia provenienza acquistati a scatola chiusa sul web. Per circolare in maniera corretta è anche fondamentale scegliere un monopattino omologato alle ultime direttive.

Ovviamente nessuna batteria sul mercato è esente da potenziali cortocircuiti, anche il miglior monopattino del mondo o un'auto elettrica costosa rischiano di incappare in qualche problema, bisogna calcolare anche una dose di sfortuna che è impossibile prevedere. (Nella cover una foto generica, non riguarda l'episodio di Milano.)