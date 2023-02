In monopattino a 100 km/h sulla tangenziale di Asti: 'Mi annoiavo'. Il video

Un video di un ragazzo che sfreccia in monopattino a 100 km/h sulla tangenziale, è divenuto virale in queste ultime ore, facendo il giro del web. Il filmato in questione proviene precisamente da Asti, nota località piemontese, e mostra un guidatore senza dubbio scellerato.

La persona a bordo del monopattino sfreccia imboccando la strada a scorrimento veloce, ovviamente vietata per un mezzo come appunto un monopattino. Non contenta, sfoggia tutta la potenza del suo mezzo green, raggiungendo una velocità ragguardevole di almeno 90/100 km/h. La conferma la si evince dal fatto che colui che ha filmato il monopattino, seduto in macchina, inquadra il contachilometri che segna appunto la velocità di cui sopra.

Un gesto molto pericoloso che fortunatamente non ha avuto conseguenza ma che sarebbe potuto costare caro al “monopattinista”. Pensate ad esempio cosa sarebbe successo se lo stesso avesse preso un dislivello dell'asfalto o una buca; molto probabilmente sarebbe caduto, e se non si sarebbe ferito gravemente avrebbe rischiato di venire travolto da un'auto o da un camion, con tutto ciò che ne consegue.

Repubblica è riuscito a contattare l'autore del gesto, risultato essere un rider di una nota catena di food delivery di 31 anni: “Non stavo lavorando in quel momento – ha spiegato - ho deciso di fare un giro in tangenziale perché mi stavo annoiando. Non avevo ordini da consegnare in quel momento, anche perché con la tangenziale ci avrei messo più tempo". Gli agenti hanno in seguito intercettato lo stesso rider: "Mi hanno fermato gli agenti della polizia municipale nel tardo pomeriggio: hanno detto che la prossima volta mi sequestrano il mezzo". Quindi ha concluso: "Asti è piccola, io copro la zona tra i due McDonald's. In questi giorni però userò la macchina, attendo che le acque si calmino".

Il video del monopattino a folle velocità è giunto anche al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, leader della Lega, che l'ha ripostato su Twitter per poi commentare: "Sulla tangenziale di Asti, a 100 all'ora, col monopattino. Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici". Quindi il numero uno del Carroccio ha aggiunto e concluso: "E il limite di 20 km orari che raggiungono i monopattini a noleggio dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare".

Da quando Salvini è divenuto titolare dei Trasporti ha puntato spesso e volentieri il dito verso i monopattini, anche perchè negli ultimi due anni gli incidenti, a volte anche mortali, sono divenuti sempre più frequenti. Il ministro intende mettere mano al codice della strada per modificare la normativa e inasprire le sanzioni: "Stiamo lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i monopattini, che troppo spesso sfrecciano senza regole, limiti e controlli ovunque, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati. Sul fronte dei monopattini "insieme ad un controllo sulla velocità, sono in corso approfondimenti sui temi del casco, dell'immatricolazione e della targa. La sicurezza viene prima del business".

L'Italia non è comunque l'unico Paese che intende regolamentare più rigidamente questo agevole mezzo a due ruote. Ad esempio a Parigi si è decisa una stretta su monopattini e bici per i troppi incidenti. Prima di congedarci vi segnaliamo che il caso di Asti purtroppo non è l'unico precedente, visto che lo scorso luglio un monopattino elettrico era stato beccato a 120 km/h dall'autovelox per poi venire fermato.