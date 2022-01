Monopattini Xiaomi, Segway e Ducati nel nuovo Fuoritutto Unieuro di gennaio 2022

Da Unieuro è tornato un nuovo Fuoritutto, chiamato questa volta "Il vero Fuoritutto", con migliaia di prodotti con sconti fino al 60%. Su queste pagine ovviamente ci focalizziamo sulla mobilità elettrica, andiamo dunque a vedere quali monopattini elettrici troviamo in offerta nell'ultimo volantino della catena.

In primo piano, proposti fra l'altro allo stesso prezzo, abbiamo due campioni del panorama attuale: il primo è lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, il secondo è il Segway-Ninebot Max G30 LE. Costano entrambi 449,90 euro, hanno caratteristiche simili ma non sono affatto uguali. Il top di gamma di Xiaomi è al 15% di sconto e offre fino a 45 km di autonomia, un motore da 300 W, ruote da 8,5" a camera d'aria, una batteria 12.800 mAh/474 Wh, connettività bluetooth 4.1 BLE. Per saperne di più, la nostra prova dello Xiaomi Mi Electric Scooter 1S che ha la stessa struttura del Pro 2.

Il Segway-Ninebot è in sconto del 35% e ha 40 km di autonomia, ruote tubeless da 10", un motore da 350 W, una batteria da 367 Wh. Fra le offerte del volantino troviamo anche il Ducati Pro II a 449,90 euro, con ruote tubeless da 10", motore da 350 W, display LED da 3,5", 25 km di autonomia, il Momo Design Evo 9 a 399,90 euro, con 25 km di autonomia, motore da 400 W, freni a disco e frecce direzionali, e infine lo Smartway W-M7AL0-K a 199,99 euro, con 22 km di autonomia, motore da 350 W e batteria da 7,5 Ah/277,5 Wh.