Monopattini Xiaomi, Segway e BMW nel nuovo Fuoritutto Unieuro

Anche se ci siamo lasciati Natale e Capodanno alle spalle, l’inverno non è di certo finito, anzi. Ogni giorno che passa però la primavera è sempre più vicina, motivo per cui si potrebbe approfittare ora delle ottime offerte sui monopattini elettrici. Andiamo subito a scoprire i veicoli del nuovo Fuoritutto Unieuro.

Quattro i monopattini selezionati dalla grande catena di elettronica, che li propone in sconto sia in negozio che online, dunque il Fuoritutto è valido in tutta Italia. Partiamo dal Lexgo LEX R9 Lite, un monopattino interessante che costa adesso appena 199,99 euro e offre 25 km/h di velocità massima, 350W di potenza, 100 kg di portata, freno a disco, ruote da 8,5 pollici.

Salendo a 299,90 euro abbiamo lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, uno dei modelli lanciati nel 2020 che raggiunge i 20 km/h e ha un telaio in alluminio, anche se non va oltre i 20 km di autonomia circa. Per chi ha bisogno di una grande batteria, e di ben 45 km di autonomia, il Ninebot Segway E45E è una delle migliori soluzioni sul mercato, soprattutto se in sconto a 599,90 euro - è inoltre un altro modello uscito nel 2020.

Per chi invece volesse un monopattino ultra compatto, perfetto per percorrere “l’ultimo miglio”, magari dopo aver lasciato l’auto in un parcheggio o esser scesi da un treno, ecco il BMW E-Scooter: appena 9,9 kg di peso, uno dei più leggeri in circolazione, ma dal prezzo di 699,90 euro, anche con il Fuoritutto.