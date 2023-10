I monopattini Xiaomi in sconto su Amazon con la Festa delle Offerte Prime

Da oggi 10 ottobre 2023 su Amazon inizia la Festa delle Offerte Prime, che andrà avanti sino alla mezzanotte dell’11 ottobre. Fra le migliaia di offerte troviamo anche i monopattini elettrici Xiaomi.

Xiaomi si è preparata alla Festa delle Offerte Prime mettendo in sconto diversi smartphone e oggetti Smart Life, dai robot aspirapolvere alle friggitrici smart. In questa sezione però vogliamo focalizzarci sulla micromobilità elettrica, e come ben sappiamo Xiaomi ha davvero tanto da offrire. Di fatto quasi tutta la sua linea Xiaomi Electric Scooter 4 è in offerta: si parte dallo Xiaomi Electric Scooter 4 Go scontato a 279,99 euro. Vi consigliamo però di saltare questo modello, investire qualche euro in più e acquistare lo Xiaomi Electric Scooter 4: è in offerta a 379,99 euro anziché i 549,99 euro di listino. Vi offre un motore da 300 W, 35 km di autonomia, pneumatici da 10” e freno a disco al posteriore. Per saperne di più: la nostra prova dello Xiaomi Electric Scooter 4.

La compagnia cinese ci ha segnalato anche l’offerta sullo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, che dovrebbe essere proposto a 599,99 euro, al momento però non figura tra le Offerte Prime e il suo prezzo è di 635,29 euro. Tenete d’occhio la pagina perché la promozione potrebbe partire nelle prossime ore. In questo caso vi portate a casa un monopattino con 55 km di autonomia, pneumatici Tubeless da 10” autosigillanti con un lucchetto a combinazione incluso nella confezione. Per saperne di più abbiamo provato a fondo il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.