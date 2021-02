I monopattini Xiaomi Pro 2 ed Essential in sconto con i Mediaworld Xiaomi Days

Mediaworld ha lanciato gli Xiaomi Days solo online con succosi sconti su moltissimi dispositivi - monopattini elettrici compresi. Nello specifico le promo coinvolgono lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 e la variante base Essential.

Partiamo dal top di gamma, uno dei migliori monopattini elettrici che possiate acquistare in questo momento: lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 è proposto a 459 euro anziché 529, offre un potente motore da 300 W, raggiunge i 25 km/h, ha ruote a camera d’aria da 8,5 pollici e soprattutto garantisce fino a 45 km di autonomia - ha dunque un po’ di potenza in più e una batteria più grande rispetto al medio gamma 1S.

Molto interessante anche la promozione sullo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, proposto a 279 euro. In questo caso andiamo a comprare un monopattino dal design identico a quello del top gamma ma con caratteristiche inferiori. Il motore è leggermente meno potente, la batteria garantisce soltanto 20 km di autonomia, la velocità massima tocca i 20 km/h. Nonostante questo non mancano un comodo display LED, il campanello di serie, il Cruise Control da gestire via app.

Gli Xiaomi Days online di Mediaworld, ideati per festeggiare il nuovo capodanno cinese, andranno avanti solo fino al 12 febbraio.