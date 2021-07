Monopattini Xiaomi, Ducati e Lamborghini in sconto con il Freedom Black Friday di Unieuro

Se da MediaWorld è Red Friday fino all’11 luglio 2021, in casa Unieuro si torna al Total Black: scopriamo insieme le offerte dedicate ai monopattini elettrici del nuovo Freedom Black Friday.

Il colosso dell’elettronica ha messo in sconto prodotti Xiaomi, Ducati ma anche Lamborghini. Partiamo proprio dal Lamborghini AL1, un monopattino elettrico che solitamente costa 499,90 euro ma che in occasione di questo Black Friday estivo scende a 379,90 euro. Parliamo di un prodotto con ruote honeycomb piene da 8”, motore da 350 W, doppio freno a disco e luci LED anche sotto alla pedana, per una guida in sicurezza nelle ore notturne.

Sempre fra le offerte del Freedom Black Friday troviamo gli ottimi Xiaomi Mi Electric Scooter 1S e Pro 2 (qui la nostra prova dell’1S), proposti rispettivamente a 299,00 euro (questa sì che è un’offerta, è il prezzo a cui solitamente si acquista l’Essential…) e 469,90 euro.

Della linea Ducati abbiamo invece in sconto il monopattino Pro-I Evo, disponibile sia in colorazione bianca che nera. In questo caso ci portiamo a casa un prodotto con motore da 350 W, ruote da 8,5” a camera d’aria, batteria da 280 Wh, 25 km di autonomia con una singola carica. Se le offerte Unieuro e MediaWorld non vi bastano, date un’occhiata al nuovo Sottocosto Comet.