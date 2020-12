I monopattini Xiaomi 1S e Pro 2 in super sconto col Sottocosto di Mediaworld

L’inverno non è forse la migliore stagione per acquistare un nuovo monopattino elettrico, in Italia però è abbastanza mite (soprattutto al sud) e la primavera 2021 non è poi troppo lontana - motivo per cui potrebbe essere un buon momento per approfittare delle offerte sulla mobilità elettrica. I prodotti Xiaomi sono in sconto da Mediaworld.

L’offerta si può trovare nel Sottocosto di Mediaworld attivo dall’11 dicembre scorso e valido ancora fino al 20 dicembre. L’ottimo monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 è proposto a 449 euro anziché 529 (anche online), il suo prezzo di listino ufficiale. Parliamo di uno scooter uscito proprio la scorsa estate, con motore da 300 W, 25 km/h di velocità massima, ruote con camera d’aria da 8,5 pollici ma soprattutto un’autonomia da 45 km.

È il modello con più autonomia della line-up Xiaomi 2020, composta anche dall’1S che abbiamo testato a fondo. Con il modello medio-gamma il Pro 2 condivide struttura e meccanica, ciò che cambia sono la batteria (più grande nel Pro 2) e la potenza del motore (leggermente più potente nel Pro 2, che può scalare salite leggermente più ripide).

Se cercate un monopattino attorno ai 400 euro, difficilmente troverete di meglio. Se il vostro budget è inferiore, sempre il sottocosto di Mediaworld vi offre il suddetto Xiaomi Mi Electric Scooter 1S a 299,99 euro anziché 429,90, offerta davvero interessante.