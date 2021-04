I monopattini Voi si noleggiano da oggi con Free Now: dove e a che prezzo

Free Now, una delle maggiori piattaforme di multi-mobilità in Europa, annuncia oggi l’arrivo dei monopattini elettrici in sharing di Voi nel nostro Paese.

Se seguite attentamente le nostre pagine, avrete sicuramente letto dei monopattini di nuova generazione sviluppati da Voi, azienda svedese leader nel mondo della micromobilità, che da oggi si potranno noleggiare tramite l’app di Free Now per smartphone. Al momento il servizio è disponibile nella città di Milano, saranno gli utenti a scegliere di fare una corsa in taxi oppure un giro in monopattino - o, perché no, entrambe le cose, con i kick scooter perfetti per percorrere “l’ultimo miglio”.

Per noleggiare un monopattino con Free Now basta accedere all’interno dell’app con il proprio account e toccare l’icona del monopattino nella schermata principale per cercarne uno nelle vicinanze. Per sbloccare un veicolo basta cliccarci sopra sulla mappa e scannerizzare il codice QR presente a bordo - oppure digitare nell’app il codice di 6 cifre presente al di sotto del QR Code.

Il costo del servizio è composto da una tariffa fissa pari a 1 euro per lo sblocco del monopattino e poi 0,19 euro per ogni minuto di utilizzo. Ricordiamo che a Milano non si può in alcun modo circolare con i monopattini sui marciapiedi, non bisogna superare i 25 km/h di velocità massima e limitare il tutto a 6 km/h nelle aree pedonali. Trovate le regole per guidare un monopattino elettrico nel nostro articolo dedicato.