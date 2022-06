I monopattini sono una trappola mortale: la denuncia della CNN a Roma

I monopattini elettrici possono rappresentare una nuova frontiera di mobilità: sono silenziosi, non inquinano e costano poco. A Roma però si è forse esagerato. La CNN americana ha attaccato le aziende di sharing con un nuovo report.

Secondo il famoso network all-news americano, Roma sarebbe stata letteralmente invasa dai monopattini elettrici, che sarebbero pericolosi per chi li guida e ingombranti in fase di parcheggio. Nella città eterna negli ultimi 3 anni sono arrivati più di 14.000 monopattini elettrici, definiti dalla CNN "moderni carri che bloccano i marciapiedi, innervosiscono gli automobilisti e uccidono". Un quadro alquanto desolante che viene però supportato dai dati: sempre secondo la CNN in 3 anni sono morte 4 persone alla guida dei monopattini elettrici, inoltre i pronto soccorso riportano di almeno un ferito grave ogni tre giorni.

Ciò che fa più scandalo però, secondo gli americani, sono i monopattini inutilizzati: ogni giorno verrebbero utilizzati dagli utenti solo 270 electric scooter degli oltre 14.000 a disposizione per il noleggio, ovvero il 2% del totale, mentre tutti gli altri resterebbero a intralciare i marciapiedi, soprattutto alle persone disabili. A confermare questa teoria alla CNN è Giuliano Frittelli, responsabile dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, secondo cui ogni giorno ci si muoverebbe nel centro città facendo slalom fra dozzine di monopattini. La loro particolare forma li rende difficili da notare per un ipovedente, che rischia costantemente di cadere.

Il Comune di Roma sta pensando ad alcune regole per combattere la sosta selvaggia e non solo, anche se alcune di queste esistono già. Si è infatti parlato di 20 km/h e 6 km/h nelle aree pedonali, ma i monopattini in sharing hanno già queste velocità in automatico. Si richiede poi la fotografia obbligatoria alla fine del noleggio, altra feature classica dello sharing. Più interessante invece l'idea di noleggiare solo a maggiorenni e istituire l'obbligo di iscrizione con carta d'identità. A dicembre 2022 in ogni caso scadono le attuali concessioni e il Comune pensa a una rivoluzione: non più 7 operatori con oltre 14.000 mezzi ma 3 operatori con non più di 3.000 modelli l'uno.

A proposito di sharing, abbiamo di recente provato monopattini ed e-bike di TIER a Milano, a marzo invece abbiamo provato il nuovo Voiager 5 di Voi. Technology.