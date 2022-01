I monopattini TIER arrivano su Google Maps: ecco come funziona

Lo scorso 15 dicembre vi abbiamo raccontato di come i monopattini in sharing di TIER fossero arrivati in Italia, con la società che aveva deciso di partire dal sud. Oggi il servizio è disponibile anche in altre città e i suoi monopattini sono visibili anche su Google Maps.

Attualmente il servizio è disponibile nelle città di Roma, Milano, Bari, Palermo, Parma, Trento, Monza e Reggio Emilia, con i monopattini TIER visibili anche su Google Maps. Gli utenti del celebre navigatore di Mountain View potranno localizzare facilmente i monopattini TIER nelle vicinanze, avere in anteprima una stima dei costi e l'orario di arrivo previsto.



Sotto la scheda riservata ai percorsi in bicicletta gli utenti trovano il pulsante TIER, che permette di svelare sulla mappa la posizione dei monopattini più vicini - con tanto di distanza a piedi necessaria a raggiungerli e la carica residua di ogni veicolo. Poi per iniziare la corsa Google Maps ci manda direttamente all'interno dell'app di TIER.



Saverio Galardi, General Manager Italia di TIER, ha dichiarato: “ La nostra missione è ridefinire e migliorare la mobilità urbana. Ciò richiede, in gran parte, la realizzazione di collaborazioni rilevanti per rendere maggiormente accessibili soluzioni di mobilità sostenibile e multimodale. Con la nostra presenza su Google Maps, stiamo contribuendo a garantire che gli utenti abbiano accesso alla forma di trasporto che meglio si adatta alle loro esigenze di mobilità quotidiana".



