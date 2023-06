Monopattini e sosta selvaggia: arriva l'accordo con le autorimesse

I monopattini elettrici hanno sicuramente creato un nuovo modo di spostarsi in città, ecologico ed economico, con l'esplosione dello sharing però si sono anche verificati problemi imprevisti - come ad esempio la sosta selvaggia. Da Voi Technology arriva ora una interessante soluzione.

Da tempo Voi Technology e il comune di Milano lavorano a possibili soluzioni per ridurre drasticamente il fenomeno della sosta selvaggia dei monopattini in sharing sui marciapiedi e in altri posti poco consoni, che possono dar fastidio a veicoli e pedoni. Ora nel dialogo si è inserita anche l'APA, l'Associazione delle autorimesse: gli associati della Confcommercio Milano potranno mettere aree delle loro autorimesse a disposizione dei monopattini in sharing, che potranno così essere parcheggiati in maniera corretta e discreta - con benefici per l'intera comunità. Al momento l'accordo è attivo soltanto a Milano e con i monopattini dell'azienda Voi Technology, speriamo però che l'idea possa toccare presto anche altre città e aziende di sharing.

Ricordiamo che solo Voi Technology ha a Milano, dal 2020, una flotta di 750 monopattini elettrici di ultima generazione (abbiamo provato i nuovi monopattini V5 a Milano). Ogni giorno sono centinaia gli utenti del servizio che utilizzano in modo corretto i monopattini per andare a scuola oppure al lavoro, senza inquinare e con costi di esercizio ridotti. Per limitare ulteriormente il fenomeno della sosta selvaggia e molesta Voi Technology ha creato anche il servizio Report a Voi (che in Italia è stato tradotto in Segnala un Voi), un canale di contatto diretto grazie al quale gli esercenti potranno segnalare monopattini Voi parcheggiati in maniera scorretta davanti alle proprie attività o agli ingressi dei propri uffici. La società di sharing si occuperà poi dello spostamento o della rimozione del mezzo entro un'ora dalla segnalazione.