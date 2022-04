I nuovi monopattini Segway-Ninebot suonano come una Ferrari V12

Di prodotti più e meno trash il mondo è sicuramente pieno, la nuova frontiera però è rappresentata da un'idea di Segway-Ninebot. La società vuole che il vostro monopattino produca lo stesso suono di un motore V12, o magari di un V8 dal tono bello profondo.

Bisogna dire la verità: non si tratta di un'idea poi così originale. Lo fanno già i produttori di auto, che per enfatizzare le prestazioni dei loro modelli sparano attraverso le casse i suoni amplificati dei motori. Addirittura sulla nuova BMW i4, totalmente elettrica e dunque silenziosa, il classico rombo è sostituito da una futuristica sinfonia firmata Hans Zimmer, il celebre compositore di colonne sonore.

Anche qualche produttore di moto elettriche ha avuto l'intuito di produrre con delle casse il celebre rombo dei motori termici (Emula è la moto elettrica che suona come una termica), così da rendere più morbido lo switch agli utenti più tradizionalisti. Ebbene era solo questione di tempo che i suoni dei motori termici arrivassero anche su monopattino: Segway-Ninebot ha pensato di agganciare ai suoi monopattini elettrici un Ninebot Engine Speaker che potesse far funzionare l'Engine Sound Simulation System.

Si tratta di un comune speaker bluetooth dotato di uno stand in velcro che permette l'installazione rapida sul monopattino. Si ricarica tramite una porta USB-C e ha certificazione IP55, ovvero è protetto contro l'acqua e la polvere. Ovviamente può essere usato come un normalissimo speaker bluetooth, connesso al monopattino però può simulare cinque motori termici e aumentare l'intensità del suono in base alla velocità del veicolo.

È possibile replicare il suono di un V12, quello di un V8, quello di un due cilindri o di un propulsore a singolo cilindro, al di là ovviamente di un classico sibilo elettrico. Può sembrare tanto assurdo quanto ridicolo, eppure questa funzione potrebbe avere un perché: è ottima per avvertire i pedoni del vostro passaggio, dunque potrebbe evitare degli incidenti.

L'Engine Sound Simulation System arriva assieme ai nuovi monopattini della serie GT, con il GT2 che può raggiungere i 70 km/h di velocità massima. Non conosciamo il prezzo di questo potentissimo monopattino, che in Italia non potrebbe circolare sulle strade pubbliche, lo speaker invece costa 149,99 dollari.