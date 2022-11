I nuovi monopattini Segway-Ninebot Serie F e P: arrivano le frecce direzionali e non solo

Nell'ultimo anno il mondo dei monopattini elettrici è cambiato moltissimo in Italia. A novembre 2021 infatti sono state annunciate le nuove regole dedicate ai monopattini, entrate in vigore per intero a luglio 2022. I nuovi veicoli devono avere le frecce direzionali ed ecco arrivare i modelli aggiornati di Segway-Ninebot.

Il distributore italiano di Segway-Ninebot, Athena, ci ha appena segnalato l'arrivo in Italia della nuova Serie F e dell'ultima linea P, già disponibili sul sito ufficiale Athena. La nuova Serie F vanta tre modelli, F25I, F40I, F65I, mentre al top della gamma 2023 c'è il P65I.

Segway-Ninebot F25I

Il monopattino F25I è il primo modello entry-level ad avere indicatori di direzione anteriori e posteriori integrati, che possono essere azionati da un comando sul manubrio. Segway-Ninebot ha migliorato il freno a disco e promette che il monopattino riesca a salire pendenze del 10% grazie al motore da 300 W. I pneumatici invece sono da 10 pollici, mentre l'autonomia arriva a 25 km. Il Segway-Ninebot F25I costa di listino 499,99 euro.

Segway-Ninebot F40I

Il Segway-Ninebot F40I invece può risalire pendenze del 20% e trasportare fino a 120 kg grazie al suo motore da 350 W. Gli pneumatici di questo modello sono da 10 pollici e hanno all'interno uno strato di gelatina che riduce il rischio di foratura. È anche certificato IPX5 per resistenza all'acqua e percorre fino a 40 km con una carica. Il prezzo dell'F40I è di 649,99 euro.

F65I

Il nuovo F65I è il monopattino perfetto per le lunghe distanze: percorre fino a 65 km con una carica e affronta pendenze fino al 20%. Costa di listino 999,99 euro. Ovviamente tutti e tre i modelli della Serie F hanno una luce frontale ad alta luminosità da 2,1 W, luci di frenata posteriori e catarifrangenti certificati E-MARK anteriori, laterali e posteriori. Possono raggiungere i 25 km/h.

Segway-Ninebot P65I

Chiudiamo la nostra carrellata di novità 2023 con il nuovo Segway-Ninebot P65I: 25 km/h di velocità massima, autonomia di 65 km, motore brushless da 500 W, grandi pneumatici Segpower Cross Season da 10,5 pollici progettati per garantire un'alta aderenza. Risale inoltre pendenze fino al 22%. Pedana e manubrio sono antiscivolo, la certificazione è IPX5, a bordo è poi presente anche una presa di ricarica per il vostro smartphone e lo sblocco può avvenire tramite tag NFC. È insomma il Segway-Ninebot top di gamma, non a caso costa 1.199,99 euro.