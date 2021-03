I monopattini in sconto con le offerte di primavera di Amazon: ci sono anche ES2 e Max G30

Su Amazon Italia sono partite le offerte di primavera, con ottime occasioni per acquistare un nuovo monopattino elettrico. Scopriamo le promozioni più interessanti.

Da segnalare abbiamo certamente il particolare Cross-e Sport Scrambler a marchio Ducati, monopattino dalle ruote fat adatto a chi vuole massima stabilità anche su terreni non proprio asfaltati. L’offerta “top” di Amazon lo propone a 899,90 euro. Ma passiamo a qualcosa di più economico: sempre in casa Ducati abbiamo il Pro 1 Evo a 349,90 euro, oppure il Pro-II a 439,90 euro. Buona occasione anche per prendere il Ducati City Cross-E Scrambler, versione più urbana dello scrambler da sterrato proposta a 459,90 euro.

Fra i Segway in offerta troviamo il buon vecchio Ninebot ES2 a 399,90 euro ma soprattutto il Max G30 a 669,90 euro. Per saperne di più su questi due modelli vi rimandiamo alla nostra prova del Ninebot Segway ES2 (anche con batteria extra) e al test approfondito del Ninebot Segway Max G30. Del tutto assente dalle offerte di primavera Xiaomi purtroppo, con la sua ottima linea di monopattini 2020.



Per completezza segnaliamo anche l’offerta relativa al Revoe Tech Ion, proposto a soli 176,20 euro anziché 249 euro. Per dare un’occhiata a tutte le offerte dedicate ai monopattini vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Amazon.