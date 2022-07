I monopattini NIU e Segway in sconto col Prime Day: le migliori offerte su Amazon

Oggi 12 luglio è iniziato il Prime Day, una giornata di incredibili sconti su Amazon che andrà avanti anche domani 13 luglio. Noi che siamo interessati alla micromobilità elettrica abbiamo selezionato per voi alcune ottime offerte sui monopattini elettrici.

In primo piano abbiamo sicuramente il monopattino NIU KQi2 Pro proposto a 399 euro con 100 euro di sconto. È uno dei modelli più interessanti del momento, solido, comodo, con un motore da 300 W nominali che risale pendenze del 15% e raggiunge i 25 km/h. La batteria è da 365 Wh e permette di viaggiare fino a 40 km con una carica. I pneumatici sono tubeless da 10" antiforatura come il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, qui però il prezzo arriva a 799 euro. E ancora abbiamo un doppio sistema frenante, connettività Bluetooth per collegare l'app NIU e 2 anni di garanzia.

In sconto per il Prime Day c'è anche il nuovo NIU KQi3 Sport con motore da 300 W, una pedana comodissima, il freno a disco meccanico all'anteriore e il freno elettrico posteriore, 40 km di autonomia e pneumatici in gomma da 9,5". Il prezzo in questo caso è di 479,20 euro con 119,80 euro di sconto; in offerta per il Prime Day c'è anche la versione NIU KQi3 Pro a 559,20 euro.

Guardando in casa Segway Ninebot abbiamo in sconto un monopattino dell'ottima Serie F a 419,00 euro, con 30 km di autonomia, pneumatici da 10", 25 km/h di velocità massima. È scontato di 110,99 euro. Chiudiamo infine in bellezza con il Segway Ninebot Max G30LE II a 545 euro con 154 euro di sconto. Lui può viaggiare fino a 40 km e risalire pendenze fino al 20%, inoltre le ruote da 10" di nuova generazione assorbono perfettamente gli urti per un grande comfort di guida.