I nuovi monopattini NIU KQi Air: meno di 12 kg di peso e 50 km di autonomia

Negli ultimi anni NIU si è fatta un nome in Europa soprattutto per via dei suoi scooter elettrici dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, l’azienda cinese però produce anche monopattini elettrici e ha appena presentato due modelli nuovi di zecca a IFA 2023: KQi Air X e KQi Air.

Il KQi Air deve il suo nome al suo peso, appena 11,9 kg grazie a un telaio realizzato in fibra di carbonio per il 70%, mentre per il 30% restante abbiamo il magnesio; il KQi Air X però fa anche meglio, con un peso di soli 11,7 kg. Entrambi sono dotati di un largo manubrio, pneumatici da 9,5” tubeless, una pedana ampia e spaziosa.

Il freno a disco anteriore aumenta la potenza frenante del monopattino, mentre la frenata rigenerativa aumenta la durata della batteria. I modelli sono alimentati da una batteria agli ioni di litio 21700 che promette fino a 50 km di autonomia con una potenza da 700 W. La velocità massima raggiungibile è di 32 km/h, anche se per la vendita in Italia il software dovrà limitare tutto a 20 km/h (infatti è possibile che i modelli italiani abbiano più autonomia).

I nuovi NIU KQi Air X e KQi Air si bloccano/sbloccano grazie a una scheda NFC personalizzata oppure tramite Bluetooth quando il telefono configurato è nel raggio d’azione. Entrambi i modelli si potranno preordinare in edizione limitata e con un prezzo lancio dal 19 settembre 2023 sullo shop europeo di NIU: il KQi Air si potrà prendere a 949 euro, il KQi Air X a 1.399 euro, nei negozi invece i prezzi di listino saranno di 1.399 euro e 1.799 euro.