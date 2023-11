Niente monopattini sui mezzi pubblici di Madrid: possono prendere fuoco

Dopo il boom del 2020, verificatosi un po’ in tutto il mondo, i monopattini elettrici non stanno vivendo un bel periodo. A Parigi i modelli in sharing sono stati bannati dalla città, a Roma si pensa di diminuire le licenze, a Madrid nel frattempo arriva il divieto di portarli sui mezzi pubblici, soprattutto in metro.

C’è chi riesce a usare soltanto il monopattino per recarsi a scuola o al lavoro, tanta altra gente invece ha bisogno dei mezzi pubblici per coprire un determinato tratto di strada, per poi affidare al monopattino il proverbiale “ultimo miglio”. Alla società dei trasporti pubblici di Madrid però la cosa non va più a genio: il motivo è il rischio di incendi. L’idea madrilena in realtà segue il ban temporaneo di Barcellona, deciso in seguito a un incendio scoppiato su un treno partito proprio da un monopattino elettrico, con altre città che ora stanno per seguire lo stesso esempio.

L’argomento batterie per monopattini ed e-bike sta diventando davvero spinoso e in più parti del mondo. New York ad esempio ha vietato le batterie “fai da te”, prodotti spesso non conformi alle regole internazionali che ovviamente hanno un rischio di incendio più alto. Per i prodotti a norma i rischi sono clamorosamente inferiori, e-bike e monopattini non sono più pericolosi di smartphone, laptop e altri prodotti a batteria. Purtroppo la chimica agli ioni di litio può essere pericolosa e generare incendi, ricordiamo tutti la vicenda dei Galaxy Note 7 di Samsung che, a causa di un problema di produzione, si incendiavano di frequente (ufficiale il ritiro dal mercato del Galaxy Note 7).

In questi casi il “rischio psicosi” può causare più clamore che altro, in Spagna però l’incidente avvenuto sul treno di Barcellona lo scorso anno presenta ancora strascichi e non prevediamo nulla di buono per i monopattini elettrici - che hanno sicuramente vissuto tempi migliori.