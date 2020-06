Monopattini Limov in Buy & Share: come guadagnare col proprio monopattino

Il Bonus Mobilità 2020, inserito nel recente Decreto Rilancio dall'attuale governo, ha portato la curiosità attorno ai monopattini elettrici alle stelle. Nei negozi come online moltissimi modelli risultano terminati, oggi però vogliamo parlarvi di un modo alternativo di possedere un monopattino: scopriamo i servizi Limov.

Innanzitutto la parola Limov non significa altro se non LIbertà In MOVimento ed è un progetto nato dalla collaborazione di varie società intento a diffondere l'uso dei monopattini elettrici e diminuire il traffico nelle città. Cosa differenzia Limov da tutte le altre startup del settore? Beh offre servizi di Buy & Share.

In pratica voi acquistate un monopattino personale, che potete utilizzare tutto il tempo che volete; potete però anche decidere di immetterlo su piazza rendendolo alla portata di altri utenti, con Limov che si occupa di tutto grazie alla piattaforma di sharing cosmic.go. Potete inoltre controllare tutto via app.

In questo modo potete monetizzare dall'uso in sharing del vostro monopattino, che resta di vostra proprietà e potete riprendere quando volete. Attualmente i modelli Limov a listino sono due, il Freego ES-08S V.19, proposto in offerta a 329 euro, oppure il Limov con 30 km di autonomia e 25 km/h di velocità massima a 511,82 euro. Entrambi sono compatibili con il Bonus Mobilità 2020, attenzione però alle regole ufficiali, non tutti possono sfruttarlo. Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale Limov.