Monopattini elettrici Xiaomi, Smartway e Nilox nel nuovo volantino Expert

Le grandi catene di elettronica hanno accolto a braccia aperte il nuovo Bonus Mobilità 2020, che permette di avere un rimborso/sconto del 60% (fino a 500 euro) su un nuovo monopattino elettrico o una bici. A tal proposito andiamo a vedere le offerte del volantino di Expert valide fino al 28 giugno prossimo.

Prima di continuare vi ricordiamo che i volantini non sono identici in tutta Italia, a volte le offerte hanno validità solo in alcuni negozi quindi verificate presso il vostro punto vendita più vicino. Nel volantino "La convenienza di tutti i giorni" Expert propone ai suoi clienti il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro a 499 euro, uno dei modelli più venduti che non ha bisogno certo di presentazioni - per saperne di più però potete leggere la nostra recensione.



E ancora troviamo il Ducati Pro 1 Plus proposto a 339,90 euro e lo Smartway KS1 a 299 euro. Grande spazio anche ai prodotti Nilox: oltre al Doc Eco 3 proposto a 229 euro, con 10 km di autonomia e due colorazioni disponibili, abbiamo soprattutto il Doc Twelve, famoso per avere grandi ruote da 12 pollici per una maggiore stabilità su strada. Questo modello di fascia alta costa 599 euro.