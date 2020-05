I monopattini elettrici Xiaomi si comprano a rate nei negozi Vodafone

Dopo il recente annuncio del Bonus Mobilità 2020, cliccate qui per leggere le regole per accedervii, è esplosa la febbre da monopattino elettrico e anche Vodafone ha deciso di allinearsi. L'operatore offre lo Xiaomi Mi Electric Scooter a rate.

A differenza delle normali catene d'elettronica, alcuni negozi Vodafone (solo quelli aderenti, soprattutto nelle grandi città) hanno già disponibili i monopattini elettrici Xiaomi Mi Electric Scooter con acquisto rateale, un'ottima soluzione per chi non voglia sborsare per intero la cifra richiesta. Cifra che, nel caso possiate accedere al Bonus governativo, sarebbe presto rimborsata del 60%, a patto che Vodafone vi rilasci una fattura col prezzo totale.

Al di là degli incentivi, l'operatore mobile propone lo scooter di Xiaomi a 9,99 euro al mese per 30 mesi, c'è però bisogno di un anticipo di 99 euro nel caso siate nuovi clienti, nessun anticipo nel caso siate già clienti con addebito su carta di credito. Per accedere all'offerta infatti è necessario avere comunque una regolare carta di credito attiva. Per maggiori informazioni vi invitiamo a recarvi nel più grande centro Vodafone della vostra città, alcuni punti vendita hanno già i monopattini in vetrina, dunque capite subito se aderiscono all'iniziativa oppure no.

Lo scooter proposto da Vodafone è nella sua versione Standard, a questo link invece trovate la recensione dello Xiaomi Mi Electric Scooter Pro.