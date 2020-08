I monopattini elettrici Xiaomi 2020 disponibili su Amazon.it

Lo scorso 15 luglio Xiaomi ha presentato i suoi nuovi monopattini elettrici 2020, perfettamente compatibili con il Bonus Mobilità 2020. Ora tutti e tre i nuovi modelli sono disponibili su Amazon.it.

Tre dunque i nuovi monopattini elettrici presentati da Xiaomi quest'anno, non una vera e propria rivoluzione rispetto al passato (abbiamo infatti caratteristiche tecniche praticamente identiche alla scorsa generazione) ma un salto non indifferente in quanto a materiali e piccoli difetti risolti. Per saperne di più potete leggere la nostra prova di Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, un ottimo modello che si avvicina ai 30 km di autonomia reali e costa su Amazon 429,90 euro.

Si tratta del modello "centrale" della nuova line-up, al top troviamo infatti il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a 529,90 euro, che offre fino a 45 km di autonomia e una potenza leggermente superiore rispetto all'1S, mentre il monopattino entry level 2020 è il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. Come si può intuire dal nome, un modello "essenziale", che a 329,90 euro (non 299 come annunciato precedentemente) offre un'autonomia fino a 20 km.

A livello di design tutti e tre i modelli sono praticamente simili, dunque la scelta dipende tutta dalla potenza e dall'autonomia della batteria, proposta in tre dimensioni differenti. Potendo accedere al Bonus Mobilità 2020, per il quale ancora si attende la piattaforma per la richiesta, l'Essential verrebbe 132 euro, l'1S 172 euro, il Pro 2 212 euro, cifre davvero ottime di cui bisognerebbe approfittare al volo.