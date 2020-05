I monopattini elettrici in offerta da Euronics fino a esaurimento scorte

Dopo l'annuncio del Bonus Mobilità 2020, negozi fisici e online sono letteralmente stati presi d'assalto per l'acquisto di biciclette e monopattini con il 60% di sconto. Oggi scopriamo le offerte sui monopattini elettrici di Euronics, che ha appena lanciato un nuovo "volantino".

Euronics riparte dopo il lockdown ponendo grande attenzione alla mobilità elettrica, ricordiamo però che non tutti possono accedere al Bonus Mobilità 2020, cliccate qui per conoscere tutte le regole ufficiali. Ma entriamo nel vivo: fra i monopattini elettrici in offerta da Euronics troviamo il Vivobike S1 Pro a 299 euro anziché 379 euro. Un'offerta lampo valida dal 29 al 31 maggio fino a esaurimento scorte che riguarda un monopattino con motore da 350W, display di controllo e 3 velocità, freno a disco posteriore e ruote piene da 8,5 pollici.

In promozione anche l'iBike Mono Air a 349 euro, un monopattino che sopporta fino a 120 kg di peso, ha un motore da 350W e ruote a camera d'aria da 8,5". Chiudiamo con lo Xiaomi Mi Electric Scooter in versione standard però, non pro, a 379 euro. Un modello che ha bisogno di ben poche presentazioni, ma che forse è meno appetibile della variante Pro con circa 15 km di autonomia aggiuntiva e display di controllo - a tal proposito leggere la nostra recensione del monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter Pro.