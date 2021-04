I monopattini elettrici in offerta da Decathlon: sconti fino al 27%

Su queste pagine parliamo spesso di Decathlon per via delle sue ottime offerte su bici ed e-bike, inoltre ricordiamo che è anche possibile noleggiare le biciclette presso i negozi abilitati. La grande catena sportiva vende però anche monopattini elettrici e al momento ci sono ben quattro modelli in sconto.

Parliamo di quattro monopattini Vivobike, tutti appartenenti alla gamma aggiornata nel 2020. Partiamo dal Vivobike S2, disponibile a 299,99 euro anziché 349,99 euro. Abbiamo ruote da 8,5”, 25 km/h di velocità massima, 18-22 km di autonomia con una singola carica, doppio freno a disco e freno motore automatico. In offerta anche il Vivobike S3 a 289,99 euro anziché 399,99 euro, con il 27% di sconto. L’autonomia è di soli 15-18 km, le ruote sono da 8,5”, supporta fino a 100 kg di peso e ha un freno a disco.

Un gradino più su c’è invece il Vivobike S2 Max, proposto a 329,99 euro anziché 399,99 euro, con il 17% di sconto. In questo caso abbiamo ruote da 10” per una maggiore stabilità, 125 kg di peso massimo (solitamente i monopattini si fermano a 100), un’autonomia compresa fra 28 e 30 km. Al top della gamma abbiamo invece il Vivobike S3 Max, che costa 479,99 euro anziché 549 euro.



Con questo modello possiamo sfruttare ruote da 10” e 35 km di autonomia, sicuramente il modello migliore dei quattro se avete bisogno di percorrere più strada per i vostri percorsi quotidiani. Tutti e quattro i modelli si possono inoltre acquistare online in tre comode rate grazie a ScalaPay senza interessi. Nella “Fonte” in basso trovate il link diretto alle offerte Decathlon.