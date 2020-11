I monopattini elettrici in offerta con il Change Black Friday di Unieuro

Il 2020 è stato certamente il maledetto anno del COVID-19, virus che ancora ci tiene rinchiusi in casa e non ci lascia liberi. È però anche stato l’anno del Bonus Mobilità 2020, del boom delle bici a pedalata assistita e dei monopattini elettrici. Oggi vogliamo mostrarvi le offerte Change Black Friday di Unieuro.

Anche se il Bonus Mobilità 2020 è stato riservato solo ad alcune città, chiunque può acquistare un nuovo monopattino elettrico (a prezzo pieno si intende, senza sconto statale). Inoltre c’è molta gente che ha il voucher governativo da spendere proprio in questi giorni, motivo per cui Unieuro ha ben pensato di inserire due monopattini elettrici fra le sue offerte del Change Black Friday.

Il primo è lo Smartway WOOW, un modello che da 299 euro scende a 199 euro, con il 33% di sconto. Offre 25 km/h di velocità massima, 18 km di autonomia, 100 kg di peso massimo. È ripiegabile e ha ruote solide da 8,5”. La seconda opzione è il Lexgo LEX R10, che da 499 euro passa a 349 euro grazie al 30% di sconto.

In questo caso abbiamo ruote da ben 10” (come il Ninebot Segway Max G30 che abbiamo provato di recente), 25 km/h di velocità massima, un funzionale freno a disco posteriore che aumenta la sicurezza di marcia. Le offerte sono valide fino al 10 novembre incluso. Per avere altre idee di acquisto, ecco secondo noi i migliori modelli da acquistare a novembre 2020.