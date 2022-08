Monopattini elettrici NIU in sconto fino al 6 settembre: arriva il Back to School

Con l'arrivo del mese di settembre iniziano a fioccare le classiche offerte "Back to school" pensate per chi torna sui banchi di scuola ma non solo... NIU ad esempio ha appena lanciato uno sconto del 10% sui suoi monopattini elettrici.

L'offerta è a tempo limitato: è attiva dal 29 agosto al 6 settembre 2022 fino a esaurimento scorte. Sfruttare il 10% di sconto sui monopattini NIU sarà estremamente semplice: basta acquistare il modello della famiglia KQi-Series che preferite su Amazon. Tre i modelli in sconto, alla base della gamma in sconto abbiamo il NIU KQi2 Pro, che passa da 499 euro a 449,10 euro, il NIU KQi3 Sport invece si può avere a 539,10 euro anziché 599,00 euro, infine il NIU KQi3 Pro - il modello top di gamma - si può avere a 629,10 euro anziché 699,00 euro.

Dando una rapida occhiata alle specifiche tecniche, il KQi2 Pro offre fino a 40 km di autonomia e 25 km/h di velocità massima. Risale pendenze fino al 15% e ha pneumatici in gomma da 10". Il KQi3 Sport ha un design più muscoloso e offre sempre 40 km di autonomia. Ha pneumatici in gomma da 9,5" e un faro Halo ad alta potenza. Infine il KQi3 Pro riesce ad arrivare a 50 km di autonomia e risale pendenze fino al 20%. Come gli altri modelli della famiglia è perfettamente in grado di connettersi all'app NIU.