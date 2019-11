I monopattini elettrici mandano in tilt Torino, e il capo della municipale si dimette

Che i monopattini elettrici dovessero introdurre una piccola disruption nel mondo della mobilità italiana si era detto, ma che questa rivoluzione dovesse anche portare alla fine precoce della carriera di pubblici ufficiali è un fatto quantomeno bizzarro. E molto italiano, perché c'entra come sempre la giungla nostrana di regole farraginose.

Ma facciamo un passo indietro: a fine ottobre la notizia di due multe salatissime nell'arco di appena 24 ore. Entrambe comminate a due ragazzi rei di star circolando su un monopattino elettrico, ma privi di libretto di circolazione e regolare targa. Iper-multa da 1.079 euro, anche se non da record visto che in passato se ne sono viste di più salate. La notizia è del 29 ottobre, ma la storia inizia ancora prima, quando il 21 ottobre il la Polizia municipale di Torino ha diramato la linee guida sui monopattini, che fondamentalmente vi possiamo riassumere così: va sopra ai 6 chilometri orari? Si considera alla stregua di uno scooter. Da qui l'esigenza di targa, assicurazione e libretto.

Ma nel frattempo il Comune di Torino aveva pubblicato una delibera che dava il via libera alla sperimentazione, sulla falsa riga di Milano e delle altre città italiane che hanno aderito al progetto del MIT. Da una parte il comune a guida grillina che fa di tutto per promuovere la micro-mobilità, anche con un certo investimento in termini di comunicazione pubblica; dall'altra il comando dei vigili che se ne infischia e, sfruttando il vuoto tra delibera ed effettiva entrata a pieno regime della sperimentazione, apre la caccia ai monopattini con tanto di linee guida ad hoc.

Ne nasce una polemica, tra consiglio comunale e vigli, vigili e assessori, e via così. È andata a finire che questa mattina il comandante della polizia municipale di Torino Emiliano Bezzon ha rassegnato le sue dimissioni. Bezzon ha contestato duramente la decisione del comune, e in particolare dell'Assessore Lapietra, di dare l'ok alla sperimentazione, affermando che a suo dire i monopattini elettrici devono essere considerati come scooter.

Ma la polemica mica è finita qui, l'opposizione ha già colto la palla al balzo per riaccendere il fuoco: "il comandante Bezzon si dimette per pagare la colpa di aver farro tispettare il codice della strada", dice il capogruppo della Lega Frabirzio Ricca, "paga per non essersi piegato a una narrazione meramente politica che parlava di monopattini e mobilità alternativa senza essersi minimamente preoccupata di adeguare le norme a queste buone intenzioni".