I monopattini e le e-bike di TIER arrivano a Ostia per tutta l'estate 2022

La società di sharing di monopattini ed e-bike TIER se ne va al mare. Non è l'azienda a spostarsi fisicamente sulla costa in vista delle vacanze (ovviamente, è una pessima battuta) ma sono i suoi prodotti a diventare disponibili per gli utenti di Ostia, città di mare a due passi da Roma.

Nello specifico gli utenti avranno a disposizione 75 monopattini elettrici e 36 e-bike; se volete saperne di più, vi ricordiamo che di recente abbiamo provato i monopattini e le e-bike di TIER a Milano (a Milano solo le e-bike sono 1.000). I dispositivi saranno disponibili per l'intera stagione estiva, ovviamente vi basta una sola app per poter sfruttare sia i monopattini che le biciclette, a seconda del mezzo che preferite o in base al veicolo che più avete vicino - il prezzo al minuto del resto è uguale. Non dimenticate poi che potete scegliere dei pacchetti per risparmiare...

Queste le parole di Saverio Galardi, General Manager Italia di TIER: "TIER sta investendo sulla mobilità a Roma senza lasciare indietro le periferie. A tal proposito quest’estate abbiamo pensato di garantire anche ad Ostia un’alternativa ecologica per muoversi in maniera smart e a impatto zero. Grazie all’offerta dei nostri monopattini e bici elettriche in sharing, infatti, chiunque potrà raggiungere la propria destinazione a zero emissioni, contribuendo a decongestionare il traffico". Con Saverio Galardi abbiamo scambiato quattro chiacchiere e presto uscirà una nostra intervista, continuate a seguirci per non perdervi le nostre novità.