Monopattini e bici elettriche in sconto nel volantino Svuotanegozio di Euronics Nova

Le grandi catene di elettronica non vanno in vacanza neppure nel mese di agosto, al contrario stanno lanciando nuovi e succosi volantini. Dopo aver visto le ultime offerte di Comet dedicate alla mobilità elettrica, passiamo al volantino Svuotanegozio di Euronics Nova, con diversi monopattini in promozione.

In primo piano troviamo lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, il modello con 30 km di autonomia della line-up 2020 del marchio cinese, proposto a 379 euro in combo con la Mi Portable Air Pump, una piccola pompa elettrica portatile dal valore di 49 euro. In volantino anche l’interessante Ducati Scrambler Cross-E, che costa 799 euro anziché 899. Sempre Ducati anche il Pro-I Evo, in sconto a 329 euro anziché 389.



Per chi vuole spendere un po’ meno, ecco spuntare il Vivobike S2, con motore da 350 W, 25 km/h di velocità massima, display con 3 modalità di crociera, ruote da 8,5” a camera d’ara: costa 299 euro anziché 399. Spazio anche ai bimbi, che possono scegliere il V46 Kiddy a 129 euro, anziché 169, oppure il più avanzato VR46 KD1 a 229 euro. Quest’ultimo è un monopattino per ragazzi che percorre fino a 15 km con una sola carica e supporta fino a 90 kg di peso.



Chiudiamo con il Nilox Doc2 Plus, che non è un monopattino ma un hoverboard dal costo di 99 euro, e con la XJoy eBike Elite, una bici elettrica cittadina che costa 699 euro al posto di 899.

Le offerte sono valide dal 28 luglio al 25 agosto 2021 solo nei punti vendita aderenti all’iniziativa Svuotanegozio.